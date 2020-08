Stand: 19.08.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Arrest na Vergewaltigen

Na de versöchte Vergewaltigen vun en achtuntwintigjöhrige in Wandsbeek hett de Polizei verleden Nacht twee Keerls in Arrest nahmen. En Unbekannte harr vörgistern in en Stück Woold versöcht, de Fro in de Büsche to trecken un ehr mit Sex Gewalt antodoon. Dorbi schall he de Fro wörgt un slagen hebben. Eerst, as en Footgänger vörbikeem un sik inmischen ded, is de Keerl tosamen mit noch en annern utneiht un afhaugt. / Stand: 19.08.20 Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.08.2020 | 10:15 Uhr