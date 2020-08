Stand: 18.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Streiks in Belarus

Na de Präsidentenwahl in Belarus, mit de vele nich inverstahn weern, maakt de Oppositschoon mehr Druck op Alexander Lukaschenko, de opstünns in’t Amt is. In all wichtige Bedrieven, de den Staat tohöört, schüllt mehr Lüüd de Arbeit liggen laten, hett de Oppositschoon künnig maakt. Siet goot een Week gaht Minschen in’t hele Land op de Straat. Se verlangt, dat de Präsident sien Hoot nimmt. / Stand: 18.08.2020, Klock 9:30

