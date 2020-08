Stand: 17.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Ne't Testzentrum an'n Flooghaven

An'n Hamborger Flooghaven maakt vundaag en ne't Corona-Testzentrum op. Dat is privat inricht worrn un eerst mal löppt de Bedrief dor as Versöök. An'n Flooghaven gifft dat al en anner Testzentrum. Güstern is dat man to'n Bassen vull ween. En Tiet lang müssen de Urlaubers bummelig en Stunn lang op jümehr Tests töven. Spanien un de Balearen sünd an'n Fredag to Risikorebeten maakt worrn. | Stand 17.08.2020 Kl. 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.08.2020 | 09:30 Uhr