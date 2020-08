Stand: 17.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Spahn gegen grote Festen

Bunnsgesundheitsminister Jens Spahn wahrschoet dorvör groot to fiern. De Corona-Tahlen weren na baven gahn un de mehrsten lokalen Utbröök hungen mit Hoochtieten un anner Privatfiern tosamen. Dat sä he in't ZDF. He wull noch mal mit de Länner över jümehr Regeln snacken – wo groot Events un Fiern ween dröffen. Vun de Börgers föddert Spahn, dat se en Tiet lang lever noch lütt mit de Familie fiert. | Stand 17.08.2020 Kl. 09:30

