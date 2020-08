Stand: 17.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Kabelansluss warrt woll düerer

Wokeen in Hamborg to Hüer wohnt, mutt woll in Tokunft mehr vör'n Ansluss vun Kabelfernsehen betahlen. Nu köst dat üm un bi fief Euro in'n Maand, bald mach dat mööglicherwies mehr as dubbelt so veel ween. Denn bet nu dröffen Verhüerers mit Kabelfernsehfirmen billig Sammelverdrääg afsluten. Dat Bunnswirtschopsministerium plaant man, de Regeln för't Avreken vun Nevenkösten to ännern. | Stand 17.08.2020 Kl. 09:30

