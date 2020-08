Stand: 17.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Support för Belarus-Protesten

Politikers ut Europa roopt to't Ünnerstütten vun de Protesten gegen de Regieren in Belarus op. To'n Bispeel föddert Frankrieks Präsident Emanuelle Macron vun de EU, dat se sik för de Demonstranten insett. In Belarus hefft güstern wedder Teihndusende gegen Präsident Alexander Lukaschenko demonstriert. To't eerst Mal geev dat man ok en Demo vun Ünnerstütter vun de Regieren. | Stand 17.08.2020 Kl. 09:30

