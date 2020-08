Stand: 17.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

NDR 90,3: Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag gifft dat eerst noch veel Sünn, övern Dag treckt man Wulken ran un an'n Avend mach dat dor denn ok mal rutregen. Ok Gewitter is mööglich: dat allens denn bi Temperaturen bet to eenundörtig Graad. Opstunns sünd dat twintig Graad in Niendörp. De Wind weiht sacht vun Süüdoost bet Süüdwest. An'n Dienstag blifft de Wulken, de Regen blifft ok un to'n Deel ok de Gewitter. Wenn de Sünn mal dörkiekt, mach dat man noch bet to süssuntwintig Graad warm warrn. De Wind dorto kummt denn wedder ut Süüdwest. | Stand 17.08.2020 Kl. 09:30

