Stand: 14.08.2020 09:30 Uhr

Mallöör bi Coronatests in Bayern

Dat gifft in Bayern woll doch mehr Lüüd, de ut den Urlaub trüchkamen un positiv op dat Coronavirus test worrn sünd. De bayerische Gesundheitsbehöörd weet, dat se bi knapp dusendveerhunnert Minschen faststellt hebbt, dat se sik ansteken hebbt. Dat vermellt de Bayerische Rundfunk. Mang de Lüüd, bi de de Test positiv weer, is woll ok en Mann ut Hamborg. Dat Hamborger Abendblatt schrifft, dat he in Kroatien in Urlaub weer un sik denn in Bayern testen laten hett. Man eerst negen Daag later hett he to weten kregen, wat bi den Test rutsuert is. / Stand: 14.08.2020, Klock 9:30

