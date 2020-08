Stand: 13.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Tennis an'n Rodenboom

Dat Wedder för uns in Hamborg höllt mal wedder masse Sünnschien för uns praat. Man dor dükert af un an ok mal poor Wulken an’n Heven op. Und Ok wenn uns de Pandemie in Schach höllt: Dat Tennisturnier an’n Rodenboom sall tokamen Maand liekers stattfinnen. De Organisaters hööpt, dat jemehr Plaans vundaag vun de Stadt un poor Partners annahmen warrt. Fraagt sik ok noch, wat un woveel Tokiekers verlööft warrt. Dat Turnier sall in de Week vunaf den veerteihnsten September lopen. // Stand: 13.08.2020, Kl. 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.08.2020 | 09:30 Uhr