Corona-Laag an Hamborger Scholen

De Schoolbehöörd Hamborg hett Maleschen, all Corona-Verdachtsfäll optoschrieven. De Behöörd kriggt blots över bestätigte Infekschonen Bescheed. Gifft dat blots en Verdacht op Corona, warrt de nich zentraal op en List sett. Nüms weet över en genaue Tall Bescheed. Opstunns sünd an Hamborger Scholen eenuntwintig Schölers un dree Lehrers infizeert. Bet nu hett sik in en School woll noch nüms ansteken. // Stand 12.08.2020, Kl. 9:30

