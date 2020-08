Stand: 12.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Na Corona bi Blohm un Voss

Na en Corona-Utbruch bi Blohm un Voss löppt de Bedriev dor vundaag wedder an. Dorop hett sik de Hamborger Warft mit de Sundheitsbehöörd eenigt. De Mitarbeiders dröövt man blots in de Afdelens wiederarbeiden, in de sik nüms mit dat Virus ansteken hett. Verleden Week hebbt se eendusendachthunnert Mitarbeiders op dat Virus test. Dorbi hebbt se bummelig achtig Infekschonen nawiest. // Stand: 12.08.2020, Kl. 9:30

