Stand: 12.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Corona: Kris bi öffentliche Ünnernehmen

De Corona-Kris dröppt öffentliche Bedrieven in Hamborg mehr as se dacht harrn. De Finanzbehöörd glöövt, de Stadt warrt en Toschuss vun veerhunnert Millionen Euro betahlen. Dat sünd föfftig Millionen mehr as se noch vör een Maand mit reekt hebbt. Dor sünd ünner annern de Hamborg Mess, dat UKE, de Hoochbahn un de Flooghaven vun bedrapen. // Stand: 12.08.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.08.2020 | 09:30 Uhr