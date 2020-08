Stand: 11.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Maskenplicht in Bus un Bahn

Bi’n HVV mutt en tokünftig veertig Euro betahlen, wenn een de Mask in Bus un Bahn un op’n Bahnhoff nich richtig op hett. Wat Verkehrssenater Anjes Tjarks seggt, möögt de Lüüd graad bi dat hitte Wedder de Mask nich mehr so geern drägen. Bavento gifft dat in Hamborg wedder mehr Corona-Infektschonen. Bi Stichproven is rutsuert, dat bummelig foffteihn Perzent vun de Fohrgäst keen Mask drägen doot – bi mehr as een Fofftel is de Nääs nich todeckt. //Stand 11.08.2020 Kl. 9:30

