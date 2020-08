Olaf Scholz will Stütt

Stand: 11.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Bunnsfinanzminister Olaf Scholz hett dorto opropen, dat sik de SPD alltohoop achter em stellt bi sien Kanzlerkandidatur. In de ARD Tagesthemen sä he, de SPD, de mööt all dormit överraschen, dat se sik eenig is. Scholz is toversichtlich, dat he ok vun’n linken Parteiflögel Stütt kriggt. Politikers vun de Oppositschoon, de bekrittelt, dat he sik so fröh un merrnmang de Corona-Kries opstellen lett. // Stand 11.08.2020 Kl. 9:30

