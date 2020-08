Stand: 10.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Polizei över Fiern an’t Wekenenn

De Polizei Hamborg is mit de Laag in de Szeneviddels na’t Wekenenn tofreden. Twoors hebbt Dusende fiert, man de ganz grote Drängelee hett dat nich geven. Blots in Jenischpark hett een opsternatsche Grupp för en Polizei-Insatz sorgt. Bummelig foffteihn Lüüd hebbt Buddels op en Peterwagen smeten. Dorbi hebbt twee Beamten wat afkregen. Een Jugendlichen hebbt se fastnahmen, poor anner hebbt se anzeigt. // Stand: 10.08.2020, Kl. 9:30

