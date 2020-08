Stand: 10.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat Wedder för uns in Hamborg blifft so hitt as de verleden Daag. Op bet to tweeundörtig Graad kladdert de Temperaturen noch. Wi meet nu al in Billbrook tweeuntwintig Graad. To’n Avend un Nameddag hen mag dat angahn un dat gifft mal en lütte Flaag un Dunnerslag.

Ok morgen warrt dat wedder bet to tweeundörtig Graad warm, denn finnt een ok nich een Wulk an Heven. Blots de Wind ut Oost bet Noordoost, de warrt en beten duller. // Stand: 10.08.2020, Kl. 9:30

