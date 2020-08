Stand: 04.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Ne'e Corona-Testzentren

In Hamborg gifft dat ne'e Steden, wo op Corona test warrt. Vun nu an künnt sik Lüüd, de ut'n Urlaub torüch kummt, ok in de Nootfallpraxen in Altona un Farmsen testen laten. In Tokunft schall dat denn ok noch en Steed bi'n Hauptbahnhoff geven. Dat is en Reaktschon vun den Kassendokters ut Hamborg. De sünd bang ween, dat dat in de Teststeden, anners to eng worrn weer. Bunnsgesundheitsminister Jens Spahn harr jo seggt, wokeen ut'n Urlaub torüch kummt, schull umsünst en Test maken künnen. | Stand 04.08.2020 Kl. 09:30

