Tahl vun Corona-Neinfektschonen stiggt

De Tahl vun de Lüüd, de sik in Düütschland mit Corona infiziert, blifft op en in'n Vergliek hoog Niveau. Dat Robert Koch-Institut mellt, de Tahl is vun güstern an üm achthunnertnegenunsöventig Fäll na baven gahn. De Verband vun de Dokters „Marborger Bund“ süht dat as Beginn vun en twete Corona-Well in Düütschland. In Hamborg mell de Gesundheitsbehöörd güstern acht ne'e Corona-Infektschonen. | Stand 04.08.2020 Kl. 09:30

