Debatt üm Bunnsligareform

De FC Sankt Pauli hett sien Vörslääg, dör de de Football gerechter warrn schall, verdeffendert. Präsident Oke Göttlich sä, de Tabell lööt sik graad op Grund vun Weertschopsdaten in'n Vörut bereken. So weer ok dat Interess an de Bunnsliga rünnergahn. De FC Sankt Pauli föddert to'n Bispeel, dat de Innahmen vun de Liga beter op de Clubs opdeelt warrn schüllt - un de Fans schüllt in de Liga mehr to seggen hebben. | Stand 04.08.2020 Kl. 09:30

