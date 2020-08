Stand: 03.08.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

HSV

De HSV fangt hüüt an, dat he sik op de ne’e Speeltiet in de Tweet Liga vörbereed. Opstunns warrt de knapp dörtig Speelers in’t UKE vun Dokters ünnersöcht, achteran wüllt se testen, wo fit de Speelers sünd. Övermorgen schüllt se dat eerst Mal traineren. Wegen de Corona-Oplagen dörft man keen Tokiekers dorbi sien. / Stand: 03.08.20 Klock: 09:30

