Stand: 30.07.2020 10:30 Uhr - NDR 90,3

Coronatiet bi de Hoochbahn

De Hamborger Hoochbahn rüst sik för'n Schoolbeginn in de tokamen Week. Nu al föhrt bummelig drei Viddel vun de Fohrgäst wedder Bahn, in'n Vergliek mit de Tiet vör de Corona-Pandemie. Hoochbahn-Baas Henrik Falk sä to NDR 90,3: De Kunnen harrn Tovertroen in de Masken. Ok wenn dat so ween mach, dat Viren dör de Wagens weiht, will de Hoochbahn de Klimaanlagen wiederlopen laten. Man de Dören schüllt an all Statschonen apen maakt warrn. | Stand 30.07.2020 Kl. 09:30

