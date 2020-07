Stand: 30.07.2020 10:30 Uhr - NDR 90,3

SEK-Insatz in Lohbrügg

Dat Spezialinsatzkommando SEK hett in Lohbrügg de Wohnung vun en sövenuntwintig Johr Olen dörsöcht. Achtergrund is, dat de Polizei bi en Verkehrskontroll in Billstedt en scharp Scheetwapen in't Auto vun'n Mann funnen hett. Mehr hett se to'n Fall noch nich seggt. | Stand 30.07.2020 Kl. 09:30

