Stand: 28.07.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Kuddelmuddel an Scholen?

De Düütsche Lehrerverband, de wohrschaut, dat dat na de Sommerferien en grotet Kuddelmuddel an de Scholen geven warrt. De Böverste vun’n Verband Heinz-Peter Meidinger sä, he is bang, dat wegen Corona noch en ganze Tiet lang keen so recht weet, wo dat langgeiht. De Politik wull, dat all Schöler wedder normal to School gahn köönt, aver op Distanzünnericht weren de Scholen un Behörden meist nich inricht. Dat Konzept för dat Apenmaken vun de Hamborger Scholen, dat warrt vundaag vörstellt. // Stand 28.07.2020 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.07.2020 | 09:30 Uhr