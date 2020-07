Stand: 28.07.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag treckt dichtere Wulken dörch un vör allen an’n laten Vörmiddag un gegen middag kaamt ümmer mal Flöög daal. Namiddags lockert dat wedder op un is meist dröög. Dat Ganze bi bet to tweeuntwintig Graad. Opstunns meet wi bi ju op Finkwarder söventeihn Graad. De Wind weiht middeldull ut Süüdwest bet West un brust von Tiet to Tiet ornlich op. Morgen kriegt wi meist dichte Wulken, af un to ‘n beten Sünn un övern Dag köönt Flöög daal kamen. Dat warrt ‘n beten köhliger as hüüt mit bet to twintig Graad. // Stand 28.07.2020 Kl. 9:30

