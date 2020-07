Stand: 27.07.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Fiern an’t Wekeneen

Hamborg is an't Diskereren. Poor dusend Minschen hebbt an't Wekenenn op den Kiez un in de Schanze fiert. Dorbi hebbt se sik jümmer wedder nich an de Corona-Regeln hollen. Dorüm reekt se in düsse Week mit strengere Regeln bi't Verköpen vun Alkohol. De Sundheitsbehöörd sä to NDR 90,3, düt Wekeneen weer woll en Wendepunkt vun de liberale Corona-Politik in Hamborg. Wenn Freewillkeit un Vernunft nich hölpt, denn mööt strengere Regeln her. // Stand: 27.07.2020, Kl. 9:30

