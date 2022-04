Zoe Wees feiert das Finale ihrer Europa-Tournee in Hamburg Stand: 20.04.2022 08:47 Uhr Zoe Wees hat das erste von zwei Abschlusskonzerten ihrer Europa-Tournee im Hamburger Club Gruenspan gespielt - und vor vollem Haus ihre meist jungen Fans begeistert. Ein Bericht über den Abend - und das Phänomen Zoe Wees. Beitrag anhören 3 Min

von Matthes Köppinghoff

Ausgerechnet im Corona-März 2020 veröffentlicht Zoe Wees ihre erste Single "Control". Während andere Künstler*innen allergrößte Probleme in der Pandemie haben, startet die junge Hamburgerin durch. Und das nicht nur in Deutschland, sogar auch in den USA wird man auf sie aufmerksam. Bei den großen Late Night Shows von James Corden und Jimmy Kimmel ist sie schon aufgetreten, also dort, wo sonst Größen wie Justin Bieber oder Paul McCartney zu Gast sind. Die Champions League der Weltstars - und mittendrin eine blutjunge, äußerst schüchterne Sängerin aus Hamburg-Dulsberg, die mittlerweile 13 goldene und neun Platin-Auszeichnungen eingesammelt hat. Wie ist es dazu gekommen?

"Musik fängt da an, wo ich nicht mehr reden möchte"

Zoe Wees wird im Mai 2002 geboren und wächst bei einer alleinerziehenden Mutter auf. Sie leidet an Rolando-Epilepsie, an Kontrollverlust und Depressionen. Als sie 14 Jahre alt ist, bemerkt ihr Musiklehrer Nils Bodenstedt ihr Talent bei einer Schulveranstaltung. Er rät Zoe nicht nur zu einer Musikkarriere, er wird auch gleich ihr Manager - denn er erkennt diese besondere, gepresst-emotionale Stimme. Bei ihr schwingt ein Leiden, aber trotzdem auch ein subversiver Optimismus mit.

In ihren Songs schafft die Künstlerin das, was ihr privat oder im Interview nicht so recht gelingen will: "Ich hasse Reden, ich hasse Sprechen, und wenn ich das nicht muss, dann singe ich halt. Musik fängt da an, wo ich nicht mehr reden möchte."

Zoe Wees singt vielen Jugendlichen aus der Seele

Musik ist ihre Ausdrucksform, ihre autobiographischen Songs natürlich auch Teil ihres privaten Heilungsprozesses. Genau das spricht vor allem viele andere Jugendliche an: das Hadern mit dem Aufwachsen, Unsicherheit, Panik und Traurigkeit, Selbstzweifel, noch dazu in äußerst verwirrenden Zeiten, die für Erwachsene schon kompliziert genug sind. Zoe Wees singt vielen aus der Seele und gibt ihnen Hoffnung.

Im Jahr 2022 stehen die Zeichen für eine andauernde Karriere im Pop-Geschäft für sie äußerst gut: Die beiden letzten Konzerte ihrer ersten Europa-Tournee sind restlos ausverkauft. Das erste der beiden Konzerte im Hamburger Club Gruenspan wirkt so auch leicht überfüllt. Mit Band und Backgroundsängerinnen spielt Zoe Wees in knapp anderthalb Stunden Konzert stolze 22 Songs.

Begeisterte Fans im Club Gruenspan

Insgesamt ist das Publikum zwar vom Alter gemischt, aber es sind schon auffällig viele junge Menschen da - vor allem Schülerinnen. Die Fans sind begeistert: "Ich find's heftig, wie gut sie ihre eigenen Geschichten in den Songs erzählt", sagt eine Besucherin. Und eine andere: "Ich glaube, viele junge Menschen können sich mit ihren Themen identifizieren."

Diese Geschichte und ihre Songs - das ist das Besondere am Phänomen Zoe Wees. Man darf gespannt sein, wie dieses Pop-Abenteuer weitergeht.

