"Grateful Dead"-Bassist Phil Lesh gestorben Stand: 26.10.2024 12:18 Uhr Er war Mitbegründer der US-Rockband The Grateful Dead, spielte Bass, Trompete und Geige und komponierte für seine Band wie auch für Orchester. Gestern ist der Musiker im Kreise seiner Familie mit 84 Jahren gestorben.

Veröffentlicht wurde diese Nachricht auf seinem offiziellen Instagram-Account. Er sei friedlich im Kreise seiner Familie gestorben. Nun wird der Account zum digitalen Kondolenzbuch. Mehr als 50.000 Menschen haben inszwischen auf den Post reagiert. Phil Lesh war kein Bassist, der nicht weiter auffiel, sondern er war einer der Ersten, der sich mit seinem Instrument in einer Rockband in den Vordergrund spielte. Mit seinen innovativen Bass-Riffs prägte Phil Lesh den Sound der Westküsten-Rockband The Grateful Dead.

Lesh war für seine Riffs berühmt

Phil Lesh war eine prägende Persönlichkeit von Grateful Dead. Gemeinsam mit Jerry Garcia, Bob Weir, Ron "Pigpen" McKernan und Bill Kreutzmann gründete er die Band 1965 in Palo Alto. Seine innovativen Basslinien und experimentellen Riffs trugen wesentlich zur musikalischen Entwicklung der Band bei. Er schrieb an wichtigen Songs mit, wie "Dark Star", "St. Stephen" oder "Box of Rain" aus dem Album "American Beauty". Phil Lesh beeinflusste auch die berühmten "Space"-Interludes von Gratelful Dead, die zu den Markenzeichen ihrer Live-Konzerte gehörten.

Grammy-Sonderpreis für Grateful Dead

30 Jahre lang war er mit der Band unterwegs. Als Frontmann Jerry Garcia 1995 starb, führte Lesh die musikalische Tradition weiter und gründete die Gruppe "Phil Lesh and Friends". Diese setzte das musiklaische Erbe von Grateful Dead fort. Im kommenden Januar soll die Grateful Dead mit einem Grammy-Sonderpreis geehrt werden, wie die US-Recording-Academy vor wenigen Tagen mitteilte.

Gesundheitlich angeschlagen

Lesh war nicht nur Bassist, sondern auch ausgebildeter klassischer Geiger und Jazztrompeter und komponierte auch Musik für Orchester. Berichten zufolge hatte Phil Lesh in der Vergangenheit gesundheitliche Probleme, kämpfte gegen Prostata- und Blasenkrebs und hatte 1998 eine Lebertransplantation aufgrund einer Hepatitis-C-Infektion.

