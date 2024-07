Taylor Swift spielt in Hamburg: Swifties pilgern zum Stadion Stand: 23.07.2024 09:17 Uhr Heute und morgen tritt Taylor Swift auf ihrer "Eras-Tour" vor 50.000 Fans im Volksparkstadion auf. Schon früh am Morgen haben sich die ersten Fans auf den Weg zum Stadion gemacht.

Bereits um 2.30 Uhr waren die ersten Swifties vor Ort. Die Fans fiebern den Konzerten im Volksparkstadion seit Monaten entgegen und haben sich entsprechend vorbereitet. Freundschaftsarmbändchen wurden zum Tauschen während des Konzerts gebastelt, das passende Glitzer-Outfit zusammengestellt.

Die Fans in Hamburg kommen unter anderem aus den USA, Kanada, Dänemark, Finnland und Spanien. "Ich bin aus Madrid angereist, ich bin früh aufgestanden, um sie richtig nahe sehen zu können", schwärmt Alex über sein Idol. Um 8 Uhr öffneten die Schlangen für den Stehplatzbereich, für die er sich in eine gute Position gebracht hat. Bis Alex in die Arena kommt, dauert es aber noch: Einlass ist erst um 16 Uhr. Wie die Swifties den Tag so lange durchhalten? "Isodrinks, wie die Läufer um lange durchzuhalten", grinst Lillian, die seit 5 Uhr mit Isomatte an der Arena ist.

Wie läuft das Taylor-Swift-Konzert ab?

Der Einlass in die Arena startet um 16 Uhr. Swifts Vorband Paramore wird den musikalischen Abend um 18.15 Uhr eröffnen. Der Popstar selbst wird gegen 19.40 Uhr auf die Bühne treten und in 3,5 Stunden ein Best-of ihrer fast 20-jährigen Karriere performen. Mehr als 40 Songs sind Teil der Show. Insgesamt 15 Backup-Tänzer wirbeln mit Swift gemeinsam über die Bühne. Begleitet wird sie zudem von sechs Musikern und vier Background-Sängerinnen.

Jeder "Era" (Schaffensperiode) ist ein eigenes Bühnenbild und ein eigenes Segment der Show gewidmet. Zusätzlich gibt es ein Akustik-Set, in dem sie jeweils einen Überraschungssong auf dem Klavier und einen auf der Gitarre spielt. Häufig verbindet sie dabei mehrere Lieder miteinander.

Wie groß wird das "Swiftquake"?

Wenn Sängerin Taylor Swift in Hamburg auftritt, bebt die Erde. Und das können sogar alle im Livestream (ab 18 Uhr) verfolgen. Denn die Universität Hamburg misst die seismischen Auswirkungen des US-Musikstars mit etwa 19.000 Sensoren. Schon bei vergangenen Konzerten der 34-jährigen Popsängerin wurde beobachtet, dass der Boden vibriert, wenn ihre Fans springen und tanzen. In Seatlle wurde ein Beben von 2,3 auf der Richterskala gemessen.

Kurzfristig noch an Tickets kommen? Gefährliches Spiel

Der minutenschnelle Ausverkauf von Taylor Swifts Deutschlandkonzerten hat vergangenes Jahr Schlagzeilen gemacht - trotzdem sind in Gelsenkirchen einige Fans noch kurzfristig an Karten gekommen. Auf dem Stadiongelände in Gelsenkirchen stand vor dem Auftaktkonzert am Mittwoch noch ein Kassenhäuschen mit einer Abendkasse, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Auf dem offiziellen Twitter-Channel zur Eras Tour wird betont, dass Tickets in Hamburg nicht vor Ort erworben werden können.

Auch bei Tickets, die über Soziale Netzwerke vermeintlich zum Verkauf angeboten werden, ist Vorsicht geboten. Der Weiterverkauf von Swift-Tickets war Anfang Mai wegen eines Hackerangriffs vorübergehend ausgesetzt worden. Als Sicherheitsmaßnahme wurden die Eintrittskarten personalisiert. Es ist lediglich möglich, sie über eine Ticketbörse von Eventim weiterzuverkaufen.

Anreise: Keine Parkmöglichkeiten vor dem Stadion

Fans werden gebeten, das ÖPNV-Angebot und den Shuttle-Service ab Stellingen zu nutzen. Eine Anfahrt an das Stadion mit dem Pkw zur Abholung wird nicht möglich sein und von der Polizei oder dem Ordnungsdienst unterbunden.

An der Trabrennbahn Bahrenfeld werden vier große Haltezonen eingerichtet, wo kurz angehalten werden kann, um Fans abzusetzen oder nach dem Konzert wieder abzuholen. Dies ist laut dem Veranstalter die einzige Möglichkeit, Fans per Pkw in die Nähe des Stadions zu bringen.

After Show Party im Kent Club

Nach dem Konzert ist vor der Taylor-Swift-Party: Der Kent Club lädt im Anschluss an die Konzerte jeweils zur "Taylor Swift Aftershowparty" ein. So können auch alle, die nicht bei den Konzerten dabei sein können, gemeinsam zu Songs wie "Shake It Off" tanzen und mitsingen. Konzertgänger können hier den Abend ausklingen lassen. Einlass ist jeweils ab 22 Uhr.

