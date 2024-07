Taylor Swift und die Magie der Zahlen: Partywissen zur Show Stand: 22.07.2024 22:01 Uhr Taylor Swift kommt am 23. und 24. Juli nach Hamburg. Da sollte man mit Partywissen ausgestattet sein. Der Popstar hat ein besonderes Verhältnis zu Zahlen. Wussten Sie welche Glückszahl der Weltstar hat? Beitrag anhören 2 Min

von Susanne Hasenjäger

Bei jedem Konzert schreiben Taylor Swift und ihre Fans sich die 13 auf die Hand, schließlich ist es die Glückszahl des Superstars. Am 13. Dezember hat sie Geburtstag - zudem wurde sie an einem Freitag dem 13. auch 13 Jahre alt. 13 Wochen war ihr erstes Album in den Charts und 13 Sekunden ist die Länge des Intros ihres ersten Hits "Our Song" sowie des Liedes "The Lucky One", in dem das Wort "lucky" auch 13 Mal vorkommt. "Wann immer eine 13 in meinem Leben auftaucht", so Swift, "ist das eine gute Sache". Und die 100. Show ihrer aktuellen Eras Tour war am 13. Juni.

Katzen mit eigenem Social Media Kanal

Nicht dreizehn, aber immerhin drei Katzen hat Taylor Swift: Meredith Grey, Benjamin Button und Olivia Benson. Alle drei haben sogar einen eigenen Social Media Kanal. Katze Nummer drei, Olivia Benson, hat gerade Platz 3 auf der Liste der vermögendsten Haustiere inne - und ist damit reicher als Swifts Freund.

Taylor Swift: Mehr als nur große Zahlen

Die Nummer 87 ist Taylor Swifts Nummer 1: Der NFL-Star Travis Kelce trägt diese Rückennummer bei den Kansas City Chiefs. Der dürfte auch in Hamburg im VIP-Bereich zu finden sein, denn in Gelsenkirchen war er auch mit am Start.

Noch größer sind die Zahlen, mit denen Taylor Swift Gutes tut. In ihrer Heimat hat sie das eher nicht gut aufgestellte amerikanische Gesundheitssystem längst mit Spenden unterstützt - und auch auf ihrer Eras Tour spendet sie in jeder Stadt Rekordsummen, so zum Beispiel an die Tafeln. 11.000 Mahlzeiten hat sie allein in Cardiff zur Verfügung gestellt und ein ganzes Jahr sind die Tafeln in Liverpool abgesichert.

Dresscode nach Lieblingsalbum

Für die Konzertgänger ist in den nächsten Tagen auch der Dresscode interessant. Je nach Ära, je nach Lieblingsalbum kleidet man sich in einem feinen Grün für das Debüt-Album, in Gold für "Fearless", in Dunkelblau für "Midnights" und so weiter.

Ein ähnlicher Code gilt für die Freundschaftsbänder. Selbstverständlich sind diese selbst aufgefädelt und schmücken das Handgelenk eines jeden Swiftie - also Taylor-Swift-Fans, zum Beispiel mit Zitaten aus den Liedern. Diese Bändchen werden auch gern bei den Konzerten in der Warteschlange getauscht. Da können die Konzerte und Partys kommen.

