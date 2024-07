Taylor Swift in Hamburg: Wie liefen die Konzerte ab? Stand: 24.07.2024 23:00 Uhr Taylor Swift ist auf ihrer "Eras-Tour" zwei Mal vor 50.000 Fans im Volksparkstadion aufgetreten. Wie liefen die Konzerte ab?

Der Einlass für die Taylor-Swift-Konzerte in Hamburg startet an beiden Tagen um 16 Uhr. VIP-Ticketinhaber dürfen schon eine Stunde früher rein. Swifts Vorband Paramore eröffnet den musikalischen Abend um 18.15 Uhr. Der Popstar selbst tritt gegen 19.40 Uhr auf die Bühne treten und performt in 3,5 Stunden ein Best-of ihrer fast 20-jährigen Karriere.

Weitere Informationen Taylor Swift in Hamburg: Swifties feierten trotz Regen Am Dienstag ist US-Popsängerin Taylor Swift im Volksparkstadion aufgetreten. Auch vom schlechten Wetter ließen sich die Fans die gute Laune nicht nehmen. mehr

Setlist für das Taylor-Swift-Konzert

Mehr als 40 Songs sind Teil der Show. Insgesamt 15 Back-Up-Tänzer wirbeln mit Swift gemeinsam über die Bühne. Musikalisch wird sie von sechs Musikern und vier Background-Sängerinnen begleitet. Jeder "Era" (Schaffensperiode) ist ein eigenes Bühnenbild und ein eigenes Segment der Show gewidmet. Zusätzlich gibt es ein Akustik-Set, in dem sie jeweils einen Überraschungssong auf dem Klavier und einen auf der Gitarre spielt. Häufig verbindet sie dabei mehrere Lieder miteinander.

Setlist Album "Lover"

Miss Americana & The Heartbreak Prince (gekürzt)

Cruel Summer

The Man

You Need To Calm Down (gekürzt)

Lover

Album "Fearless"

Fearless (gekürzt)

You Belong With Me

Love Story

Album "Red"

22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well

Album "Speak Now"

Enchanted

Album "Reputation"

…Ready For It?

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do

Album "folklore /evermore"

cardigan

betty

champagne problems

august

illicit affairs (gekürzt)

my tears ricochet

marjorie (gekürzt)

willow

Album "1989"

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams (gekürzt)

Bad Blood (gekürzt)

Album "The Tortured Poets Department"

But Daddy I Love Him

So High School (gekürzt)

Who's Afraid of Little Old Me?

Down Bad

Fortnight

The Smallest Man Who Ever Lived

I Can Do It With A Broken Heart

Akustikset mit zwei Überraschungssongs



Album "Midnights"

Lavender Haze

Anti-Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind

Karma

Kurzfristig noch an Tickets kommen? Gefährliches Spiel

Der minutenschnelle Ausverkauf von Taylor Swifts Deutschlandkonzerten hat vergangenes Jahr Schlagzeilen gemacht - trotzdem sind in Gelsenkirchen einige Fans noch kurzfristig an Karten gekommen. Auf dem Stadiongelände in Gelsenkirchen stand vor dem Auftaktkonzert am Mittwoch noch ein Kassenhäuschen mit einer Abendkasse, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Auf dem offiziellen Twitter-Channel zur Eras Tour wird betont, dass Tickets in Hamburg nicht vor Ort erworben werden können.

Auch bei Tickets, die über Soziale Netzwerke vermeintlich zum Verkauf angeboten werden, ist Vorsicht geboten. Der Weiterverkauf von Swift-Tickets war Anfang Mai wegen eines Hackerangriffs vorübergehend ausgesetzt worden. Als Sicherheitsmaßnahme wurden die Eintrittskarten personalisiert. Es ist lediglich möglich, sie über eine Ticketbörse von Eventim weiterzuverkaufen.

Weitere Informationen 8 Min Abzocke mit Konzerttickets: So machen dubiose Anbieter Kasse Dubiose Anbieter machen mit der hohen Nachfrage nach Tickets ein dickes Geschäft - auf dem Rücken des zahlenden Publikums. 8 Min

Anreise: Keine Parkmöglichkeiten vor dem Stadion

Fans werden gebeten, das ÖPNV-Angebot und den Shuttle-Service ab Stellingen zu nutzen. Eine Anfahrt an das Stadion mit dem PKW zur Abholung wird nicht möglich sein und von der Polizei oder dem Ordnungsdienst unterbunden.

An der Trabrennbahn Bahrenfeld werden vier große Haltezonen eingerichtet, wo kurz angehalten werden kann, um Fans abzusetzen oder nach dem Konzert wieder abzuholen. Dies ist laut dem Veranstalter die einzige Möglichkeit, Fans per PKW in die Nähe des Stadions zu bringen.

Weitere Informationen 58 Min Urban Pop: Taylor Swift - vom Countrygirl zum Superstar Taylor Swift ist der aktuelle Pop-Superstar. Peter Urban empfiehlt ihre poetischen Texte für den Englisch-Unterricht. 58 Min

After-Show-Party im Kent Club

Nach dem Konzert ist vor der Taylor-Swift-Party: Der Kent Club lädt im Anschluss an das Konzert zur "Taylor Swift Aftershowparty". So können auch alle, die nicht bei den Konzerten dabei sein können, gemeinsam zu Songs wie "Shake It Off" tanzen und mitsingen. Konzertgänger können hier den Abend ausklingen lassen. Einlass ist ab 22 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 23.07.2024 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop