Staus: 60.000 Fans zum Deichbrand Festival in Cuxhaven erwartet Stand: 17.07.2024 14:21 Uhr Bereits seit dem späten Vormittag reisen die Festivalfans an. Rund um Wanhöden (Landkreis Cuxhaven) gibt es deshalb laut Polizei erhebliche Verkehrsbehinderungen. Das Wetter soll überwiegend sonnig und trocken bleiben.

Wer von Süden über die A27 kommt, wird laut Polizei ab Neuenfelde auf die Landesstraße 135 geleitet. Deshalb sei die A27 weitgehend frei. Voraussichtlich können die Fans ihre Bands fast ohne Regen genießen. Bis Samstag sagt der Deutsche Wetterdienst trockenes und sonniges Wetter vorher. Erst am Sonntag soll es etwas regnen und möglicherweise auch gewittern.

Line-Up voller Top-Acts

Insgesamt 125 Bands treten von Donnerstag bis Sonntag beim Deichbrand Festival auf. Sie spielen auf sechs Bühnen von Mittag bis in die frühen Morgenstunden. Sind nur noch wenige VIP-Karten und Tageskarten zu haben. DieListe der Top-Acts beim Deichbrand Festival in Nordholz (Landkreis Cuxhaven) ist lang: Auf der großen Fire-Stage spielen Tokio Hotel, The Prodigy oder Peter Fox. Sie wechseln sich ab mit Nina Chuba, Scooter, Blümchen oder Clueso auf der Water-Stage. Die Bandbreite reicht vom alternative Rock der Kings of Leon über den Rapper Alligatoah bis zum internationalen Folk von Bukahara. Peter Fox wird zum ersten Mal beim Deichbrand Festival solo auftreten und neben seinen altbekannten Hits Songs aus seinem aktuellen Album "Love Songs" singen.

Hula-Hoop-Tanz, Joggingrunde und Festivaloutfit

Abseits der Bühnen können Festivalfans sich bei Workshops fit halten mit Hula-Hoop-Tanz, Slackline und gemeinsamen Joggingrunden. Es wird über Nachhaltigkeit und Zivilcourage diskutiert und es gibt auch Workshops zu Festivalfrisuren und Schminke. Nicht zuletzt können Musikfans auch beim Bier-Yoga entspannen.

Eigener Supermarkt auf Campinggelände

Ganz neu in diesem Jahr: Auf dem Campinggelände bietet ein Supermarkt frische Lebensmittel an. Die Veranstalter versprechen eine Auswahl aus 150 Produkten von frischen Backwaren über gekühlte Getränke bis hin zu Festival-Must-Haves wie Ravioli in Dosen. Auf 1.600 Quadratmetern können sich Besuchende durch zwölf Kassen schleusen lassen. Der sogenannte "SuperStore" hat täglich bis 22 Uhr geöffnet.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Aktuell | 17.07.2024 | 11:00 Uhr