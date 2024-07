Stand: 22.07.2024 15:10 Uhr Deichbrand Festival: Polizei meldet Anzeige von Vergewaltigung

Beim Deichbrand Festival in Wanhöden (Landkreis Cuxhaven) soll es in der Nacht zu Sonntag zu einer Vergewaltigung gekommen sein. Eine entsprechende Anzeige sei eingegangen, teilte die Polizei am Montagmittag mit. Die Tat soll sich im Bereich der Campingplätze ereignet haben. Aktuell werde zu den genauen Umständen der Tat ermittelt - weitere Details nannte die Polizei nicht. Insgesamt wurden bis Montagmittag rund 102 Straftaten registriert - im Vorjahr waren es 99, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurden demnach unter anderem einfache Körperverletzungen und Diebstähle gemeldet. Das Festival wurde von rund 60.000 Gästen täglich besucht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Musikfestivals