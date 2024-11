Rund 5.000 Menschen feiern das Polonia Music Festival Stand: 17.11.2024 11:02 Uhr Vier Stunden polnische Musik aus den unterschiedlichsten Genres stand auf dem Programm des Polonia Music Festivals in der Hamburger Barclays Arena im Volkspark.

von Wolfgang Dinter

Modelki, also Models, heißt sie, die dreiköpfige Band aus Polen - Girls Power auf der Bühne der Barclays Arena. Modelki sind Newcomer und in Polen echte Teenie-Idole. Zuzanna Fijak, eine der drei Sängerinnen, erklärt: "Heutzutage ist es schwer was Besonderes zu sein, man hat ja schon alles gesehen. Wir sind authentisch. Wir sind beste Freundinnen. Wir machen unsere Musik und das macht Spaß."

Rund 5.000 Fans sind in die Arena gekommen, zumeist Polen oder mit polnischer Herkunft. Der Veranstalter will allerdings nicht nur polnische Mitbürger ansprechen. "Im Grunde alle, die diese Musik mögen, die mit der Musik was anfangen können", sagt Jozef Szymon Opyd vom Festival. "Und da wir jetzt Bands gebucht haben, mit polnischem Hintergrund und auch nicht, ist das Publikum gemischt. Aber dadurch, dass die Konzerte auf der Bühne in polnischer Sprache performt werden, erwarten wir Gäste, die der Sprache mächtig sind."

Pop, Rock und Rap - Mix verschiedener Musikrichtungen

Der Abend bietet ein Mix verschiedener Musikrichtungen - alle Besucher sollen auf ihre Kosten kommen. Fast alle in der Barclays Arena haben einen polnischen Hintergrund und sind gekommen den zu feiern. "Man hat ein bisschen Heimatgefühl", sagt ein Zuschauer mit polnischem Akzent. "Man ist nicht mehr so oft in Polen und wir genießen jedes Mal die Veranstaltung." Der Warschauer Rapper und Produzent Norbert Smolinski, alias Smolasty, rundet den Abend ab. Vier Stunden Musik aus Polen, die findet auch in Hamburg ein Publikum.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Hamburg Journal | 16.11.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop