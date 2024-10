Mit Kanzler und Kaiser: 200.000 feiern Einheit in Schwerin Stand: 04.10.2024 18:58 Uhr Etwa 200.000 Menschen haben die Einheitsfeier in Schwerin besucht. Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt war drei Tage Gastgeber. Veranstalter und Polizei sprechen kurz vor dem Abschluss von einem friedlichen, entspannten Fest.

In Schwerin geht das Fest zur Deutschen Einheit zu Ende. Drei Tage lang haben Ministerien, Hilfsorganisationen, Vereine und Firmen über ihre Arbeit in allen Teilen der Bundesrepublik informiert. Neben vielen Diskussionsrunden mit Bundesministern und Landespolitikern gab es auch umjubelte Konzerte. Beim Auftritt von Roland Kaiser am 3. Oktober auf dem Alten Garten war der Andrang so groß, dass kurz vor Beginn die Zugänge geschlossen wurden. Weitere Höhepunkte waren die Lichtshows mit dem Titel "Zeitreise“ an der Fassade des Schlosses.

Besucherandrang vor allem am Donnerstag

Die Besucher aus allen Teilen der Bundesrepublik nehmen viele Eindrücke vom Einheitsfest 2024 in Schwerin mit nach Hause. Auch viele Schwerinerinnen und Schweriner haben ihre Stadt wohl von einer ganz besonderen Seite erlebt. "Ich bin begeistert, was Schwerin auf die Beine gestellt hat“, war eine der vielen Reaktionen bei einer Umfrage des NDR in der Innenstadt.

So viele Besucher in der Stadt hat Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt lange nicht erlebt. In der Stadt leben knapp einhunderttausend Menschen, mindestens genauso viele waren allein am Donnerstag, dem Feiertag zur Deutschen Einheit in der Stadt unterwegs. Am Freitag waren es nach Angaben von Peter Kranz vom Organisationsteam mehrere Zehntausend Menschen. Der erste Festtag war demnach der Tag mit dem geringsten Besucherinteresse.

Lichtshows an der Schlossfassade begeistern Besucher

Bei den Lichtshows am Schloss gab es lauten Applaus nach dem Ende der gut halbstündigen Vorführung mit historischen Filmaufnahmen, Interviewtönen, Animationen und Feuerwerk. Die Inszenierung hatte den Weg der Wiedervereinigung zum Thema.

Hunderte Polizisten in Schwerin im Einsatz

Die Feiern verliefen Angaben der Polizei zufolge friedlich. Als Reaktion unter anderem auf folgenschwere Messerattacken in jüngster Vergangenheit hatten erhöhte Sicherheitsanforderungen gegolten. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Polizisten und Ordner standen an jeder Straße in der Innenstadt, die zu den Veranstaltungsflächen führt. Große Betonblöcke dienten als Straßensperren. Mehrere Hundert Beamte auch aus anderen Bundesländern waren im Einsatz.

Diskussionsrunden mit Abgeordneten und Ministern

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis90/Grüne) und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) waren unter anderem bei Diskussionsrunden am Stand der Bundesregierung. Am Info-Zelt des Bundestages stand unter anderem Unions-Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) Rede und Antwort. Auch Abgeordnete der anderen im Bundestag vertretenen Parteien hatten zu Diskussionsrunden geladen.

Kosten für die Einheitsfeier in Schwerin: Gut 5,7 Millionen Euro

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die derzeit auch Bundesratspräsidentin ist, sprach von einem großartigen Fest. Auf einem Bürgerdialog im Innenhof des Schweriner Schloss sagte Schwesig, in Zeiten oft schlimmer Nachrichten und harter Diskussionen in der Politik tue es gut, wenn viele Menschen zusammenkommen, zusammenfeiern und zusammenhalten. Der Tag der Deutschen Einheit in Schwerin sei gute Werbung für das Land gewesen. Die Kosten für das Fest werden auf rund 5,7 Millionen Euro geschätzt, etwa 250.000 übernimmt der Bund, den Rest trägt das Land.

Mecklenburg-Vorpommerns Vorsitz im Bundesrat endet zum November, dann übernimmt das Saarland diese Aufgabe. Die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit finden 2025 darum im Saarland statt.

