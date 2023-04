"Rescued": Foo Fighters mit neuer Single und Album-Ankündigung Stand: 20.04.2023 14:30 Uhr Als Vorbote für ihr elftes Album "But Here We Are" haben die Foo Fighters jetzt die Single "Rescued" veröffentlicht. Das Album ist das erste nach dem Tod von Schlagzeuger Taylor Hawkins. Es erscheint am 2. Juni.

Das Album "But Here We Are" erscheint pünktlich zu den Festivals "Rock am Ring" und "Rock im Park" (jeweils 2. bis 4. Juni), bei denen die Foo Fighters auftreten werden. In einer Pressemitteilung der Band wird das Werk beschrieben als "brutal ehrliche und emotional unverfälschte Antwort auf alles, was die Foo Fighters im letzten Jahr durchgemacht haben".

"But Here We Are" : Foo Fighters verarbeiten den Tod von Taylor Hawkins

Der Foo Fighters-Drummer Taylor Hawkins war Ende März 2022 während einer Tournee tot in einem Hotelzimmer in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá aufgefunden worden. Zu diesem Zeitpunkt war er 50 Jahre alt.

Der neue Song "Rescued" ist eine Midtempo-Nummer der härteren Gangart. Zum Sound von amtlich verzerrten Gitarren singt Dave Grohl: "We're all free to some degree / To dance under the lights / I'm just waiting to be rescued / Bring me back to life". Die Band hat ein Lyric-Video dazu veröffentlicht, das gerade in den YouTube-Trends nach oben klettert.

Mit ihrem elften Album wollen die Foo Fighters nach eigenen Worten die heilenden Kräfte von Musik, Freundschaft und Familie aufzeigen. Dahinter verberge sich "der Sound von Brüdern, die Zuflucht in der Musik finden, die sie vor 28 Jahren zusammengebracht hat - ein Prozess, der ebenso therapeutisch wie lebensverlängernd war."

