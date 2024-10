Popkurs Hamburg: Jubiläum mit viel Energie und satter Stimme Stand: 13.10.2024 13:49 Uhr Seit 40 Jahren gibt es den sogenannten Popkurs Hamburg. Zweimal im Jahr, jeweils 3 Wochen lang, wird die Hochschule für Musik und Theater zur Talentschmiede und die hat längst mit seinen Teilnehmenden Musikgeschichte geschrieben.

von Susanne Hasenjäger

Die Liste der Künstler ist lang, die den Popkurs an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater am Harvestehuder Weg 12 absolviert haben: Felix de Luxe, Peter Fox, Wir sind Helden oder Boy. Was ist das Geheimnis dieses Erfolges? Katja Bottenberg ist seit über 30 Jahren Geschäftsführerin. Sie meint: "Das sind einfach die künstlerischen Energien, die da zusammenstoßen und sich ergänzen und manchmal auch aufschaukeln und die Leute dazu bringen, sehr viel zu schreiben, aus sich rauszukommen und Neues an sich entdecken".

Also kann man Popmusik wirklich lernen? Peter Weihe, 39 Jahre lang Dozent für Gitarre und einer der Gründer des Popkurses, findet: "Ja und nein. Sie können lernen, eine bestimmte musikalische Sprache miteinander zu sprechen, aber natürlich auch Technik und Timing. Aber dieser Grundbaustein, diese Persönlichkeit, die das kann und will, die muss schon da sein."

Popkurs Hamburg: "Keine Grenzen und einfach 24 Stunden Musik machen"

Für die Absolventin Tokunbo war der Popkurs "ein totaler Wendepunkt in meinem Leben. Und nichts ahnend bin ich mit zukünftigen Freundinnen zusammen gekommen und hab darüber hinaus so viele verschiedene Stile ausprobieren können. Hier gibt es keine Grenzen und einfach 24 Stunden Musikmachen und feiern, das ist einfach großartig im Leben einer jungen Musikerin und eines Musikers."

Ganz wichtig sind natürlich die Lehrenden, die Dozenten und Dozentinnen, wie Karin Ploog. An sie erinnert sich die Hamburger Musikerin Stefanie Hempel noch sehr gut: "Ich weiß nicht wie unfassbar viele Sängerinnen und Sänger sich heute noch nach Karin Ploog einsingen". Auch Rainbirds-Sängerin Katharina Franck erinnert sich an den Kurs der Gesangslehrerin: "Ich kam da normal rein, so wie ich mich gerade gefühlt hab und kam eineinhalb Meter größer und selbstbewusster aus dem Kurs wieder raus."

Texas Lightning-Sängerin sieht für KI in der Pop-Musik derzeit keine Chance

Dozentin für englischen Gesang von Anfang an ist Jane Comerford, von der Band Texas Lightning: "Einige Sachen wie Authentizität bleiben immer auch nach 40 Jahren gleich - auch in Zeiten von KI, wo eine beliebige Musik auf Knopfdruck hergestellt, oder ein Text gemacht werden kann. Aber diese zweite oder dritte Ebene, diese Menschlichkeit, dieses Element, dass man selber im Leben gelitten hat und das in Musik und im Text zum Ausdruck bringt, das kann die KI nicht und deshalb bin ich froh, dass es uns noch gibt."

