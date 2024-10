Podcast "Feel Hamburg" mit Beatles-Expertin Stefanie Hempel Stand: 02.10.2024 05:00 Uhr Sie ist nicht nur Musikerin, sondern auch eine Expertin und leidenschaftliche Botschafterin der Beatles. Gemeinsam mit "Feel Hamburg" Host Daniel Kaiser ist Stefanie Hempel über den Kiez geschlendert und hat dabei Geschichten über die Anfangsjahre der Musiklegenden in Hamburg erzählt.

Ihre Begeisterung für die Fab Four ist ansteckend und tief verwurzelt: "Ich bin Fan, seit ich neun Jahre alt bin. Und wenn Menschen bei meinen Führungen mit leuchtenden Augen vor mir stehen, dann ist es immer wieder schön, diese Geschichten zu erzählen, weil ich ja selber ein riesengroßer Fan bin. Also, das wird eher tiefer und doller als weniger über all die Jahre."

Besonders die Zeit der Beatles in Hamburg liegt ihr am Herzen. "In Hamburg, da ist einfach diese großartige Geschichte passiert. Hier waren sie ganz jung und haben angefangen, und hier sind sie so gut geworden." Ihre Erzählungen sind gespickt mit persönlichen Anekdoten, denn sie hatte die Möglichkeit, viele Menschen aus dem Dunstkreis der Beatles zu treffen. "Ich habe auch Pete Best, den Drummer aus der Hamburg-Zeit, ein paar Mal getroffen, die Schwester von John Lennon und sogar Yoko Ono." Ihren Kindheitstraum, Paul McCartney oder einen der anderen Beatles persönlich kennenzulernen, hat sie noch nicht ganz aufgegeben, aber "eigentlich muss ich sie auch nicht unbedingt treffen, weil sie sind so in meiner Seele und meinem Herzen und haben mein Leben so geprägt, dass ich sie sowieso bei mir habe". Diese tiefe Verbindung zur Musik der Beatles und zu ihrer Geschichte macht die Auftritte und Geschichten von Stefanie Hempel so besonders.

Die Beatles-Expertin setzt sich auch für die Erinnerungen an die Band in Hamburg ein. "Jetzt gibt es einen Beatles-Platz seit 2008", sagt sie. Doch die Pflege und der Erhalt dieses Platzes sind unzureichend. "Die Leuchten unter den Figuren funktionieren schon seit zehn, zwölf Jahren nicht mehr, und die Idee dahinter wird von den Fans, den Touristen überhaupt nicht erkannt." Besonders frustrierend empfindet Stefanie Hempel das mangelnde Interesse der Politik. "Das Bezirksamt fühlt sich nicht verantwortlich und jetzt verrottet dieser Platz. Wenn man solche Sachen hat, dann sollte man sie auch pflegen."

Konzert für die Royals

Ein ganz besonderer Moment im Leben von Stefanie Hempel war ihr Auftritt vor dem englischen Königspaar bei deren Hamburg-Besuch im vergangenen Jahr. Sie spielte ein Lied der Beatles für König Charles und Camilla und anschließend bedankte sich der britische Monarch bei ihr mit den Worten: "It’s so wonderful to hear this song after such a long time. And don’t you think, it seemes to never age?" Genau das sei die Musik der Beatles, sagt Stefanie Hempel - zeitlos und immer relevant.

Im Gespräch mit Daniel Kaiser erzählt die Musikerin auch von ihrer Begegnung mit Bob Dylan und wie sie bei ihren Beatles-Touren mit Gästen umgeht, die sich in Sachen Beatles-Kompetenz mit ihr messen wollen.

