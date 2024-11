Popchor "Van Hearten" aus Leer: Mehr als nur ein Singverein Stand: 05.11.2024 07:40 Uhr Bis zum 10. November findet die "Woche der offenen Chöre" statt. Mit der Aktion will der Deutsche Chorverband Menschen, die Lust auf Singen haben, zusammenbringen. Mit dabei ist auch der Popchor "Van Hearten" an der Lutherkirche Leer.

von Frank Jakobs

Rund 80 Menschen sind in Leer zur Probe des Chores "Van Hearten" gekommen. Zum ersten Mal ist Arno Siefkes aus Leer dabei: "Ich komme eigentlich aus dem Blechbläserbereich, aber Gesang interessiert mich halt auch und dann habe ich gedacht: Ich nehme mal die Einladung von dem Geßner an und gucke, was hier so los ist." Los ist hier einiges im Gemeindehaus in Leer.

Frauen und Männer von jung bis alt sind gekommen. Und "der Geßner" das ist der Chef. Kantor und Kirchenmusikdirektor im Sprengel Ostfriesland-Ems: Johannes Geßner. Er hat den ungewöhnlichen Chor vor zwei Jahren ins Leben gerufen. Die Idee kam gut an - schon beim ersten Mal kamen viele Menschen. Um die 150 waren da, schätzt Geßner. Laut Chorliste sind es zurzeit 130 Sängerinnen und Sänger.

Popchor verschafft Spaß am Singen

Alle müssen sich erstmal einsingen, bevor es dann an die richtigen Stücke geht. Das sind keine klassischen Kirchenlieder, sondern Songs aus der Popmusik. "Ich sehe halt sehr stark das spirituelle Potential von Popsongs", sagt Chorleiter Johannes Geßner. "Wenn man sich so anschaut, was wird sich bei Trauungen, Beerdigungen, also an zentralen Punkten, wo Leute mit Kirche auch Berührung haben, gewünscht, dann sind es oft die Popsongs. Da gibt es genug Material, das man super in Gottesdiensten benutzen kann, ohne dass man explizit auf christliche Musik zurückgreifen müsste."

Zum Beispiel "Walking on Sunshine", "Dynamite", "Fix you" von Coldplay oder Chöre von Mark Foster. Auch wenn der Kantor seine Chorleute immer wieder korrigiert und Passagen wiederholen lässt, herrscht eine lockere und gelassene Atmosphäre. Und es wird oft gelacht. Vera Watermann gefällt es, "weil das unheimlich viel Spaß macht eine Bereicherung ist und wir eine tollen Chorleiter haben und das macht mega Spaß darum bin ich dabei", schwärmt die Teilnehmerin. Und auch Jasmin kommt gern zum Kirchenchor mit den modernen Liedern: "Der Chor macht coole Lieder. Das macht Spaß zu singen. Man singt, was man kennt. Ich finde das richtig gut. Es ist ein Termin auf den man sich gut freuen und vom hektischen Arbeitsalltag abschalten kann."

Weiter Einzugskreis für den Chor

Für dieses bessere Gefühl kommen die Menschen sogar aus dem Umland von Leer, sagt Kantor Johannes Geßner: "Ich freue mich über jeden, der bereit ist, hier in der Kirche zu singen und diese Gemeinschaft zu pflegen. Wenn das Leute mit der Kirche in Berührungen bringt, die sonst schon lange damit abgeschlossen hatten, dann soll mir das erst recht sein, denn das ist genau mein Job als Kantor."

