"Ab in den Chor!": Bundesweite Suche nach Singinteressierten Vom 4. bis zum 10. November läuft die "Woche der offenen Chöre". Mit der Aktion will der Deutsche Chorverband Chöre und Singinteressierte zusammen bringen. Diese können auf der Online-Probenlandkarte nach passenden Chören suchen.

von Alexandra Friedrich

Mehr als 1.200 Chöre und Vokalensembles aus ganz Deutschland haben sich in den letzten Monaten angemeldet, über die Website der "Woche der offenen Chöre". Ganz einfach, mit einer kurzen Beschreibung: Welche musikalische Ausrichtung hat der Chor, welche Lieder werden gesungen? An welche Zielgruppe richtet sich das Ensemble? Und ganz wichtig: Wann und wo finden die Proben statt, zu denen die Öffentlichkeit eingeladen ist.

"Fisch sucht Fahrrad" fürs Chorsingen

Wer schon immer Lust hatte, in einen Chor zu gehen, aber einfach noch nicht die richtige Gelegenheit gefunden hat, findet sie auf der Plattform bestimmt. Ziel der Aktion ist es, Chöre und Singwillige zu verkuppeln - so eine Art "Fisch sucht Fahrrad" fürs Chorsingen.

Herzstück für die Suchenden ist die Probenlandkarte, in die sie gezielt hineinzoomen und in ihrer Region nach Chören suchen können. Sie können auch filtern - ob sie lieber Volkslieder, Alte Musik oder Musical singen möchten, ob sie einen Kinderchor suchen oder einen für Seniorinnen. Über ein Kontaktformular können sie sich dann ganz unkompliziert für die Schnupperprobe der Wahl anmelden.

Enorme Vielfalt von Musical bis Shanty

Die Bandbreite der Ensembles ist riesig: Da sind große, teilweise preisgekrönte Chöre wie der Pop-Chor "Cantaloop" aus Hamburg-Altona, aber auch kleine Gruppen wie der "Gesangsverein Freundschaft" im niedersächsischen Meckelfeld. "Magical Kids" in Walsrode ist halb Kinderchor, halb Tanz-Projekt. "Taktlos" in Osnabrück richtet sich gezielt an lesbische Sängerinnen.

Auch bei den Genres ist die Vielfalt groß. Vor allem für diejenigen, die Popsongs oder Volkslieder singen wollen, finden sich bundesweit Hunderte Chöre, auch in den Bereichen Klassik oder Musical gibt es viele Möglichkeiten. Bei Jazz- oder Shanty wird die Auswahl schon etwas kleiner. Aber in Barsinghausen bei Hannover gibt es zum Beispiel den Jazz- und Funk-Chor "Vocalventure", "De Tampentrekker" aus Hamburg-Wilhelmsburg singen Shanty.

Mitsänger dringend gesucht - männliche Stimmen sind rar

Viele der Chöre suchen dringend Sängerinnen und vor allem Sänger - männliche Stimmen in Chören sind rar und gefragt. Nachwuchs-Mangel ist auch ein Hintergrund der Aktion: Nicht erst seit, aber verstärkt durch die Corona-Pandemie leiden die Chöre. Es wird immer schwieriger, neue Mitsänger zu finden - vor allem im ländlichen Raum.

Es zeigt sich dann auch deutlich auf der Probenlandkarte, wie unterschiedlich die Dichte in der Chorlandschaft ist. Hamburg ist ein Ballungszentrum, da geht Einiges. In Niedersachsen wird insgesamt viel gesungen - von Ostfriesland über Lüneburg bis Göttingen finden sich etliche Chöre. Aber in Schleswig-Holstein ist noch Luft nach oben; und vor allem in Mecklenburg-Vorpommern, hier gibt es nur drei teilnehmende Chöre.

Umso wichtiger ist diese Aktion, die die Arbeit der Chöre ins Rampenlicht rückt, die Lust und Mut machen soll, im Chor zu singen. Die meisten Chöre sind im Anschluss an die Chorwoche offen für interessierte Besucherinnen und Besucher.

