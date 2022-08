Peter Maffay begeistert Fans im Norden

Peter Maffay kommt zu Konzerten nach Niedersachsen Stand: 29.08.2022 13:16 Uhr Der rund 70 Jahre alte Rocksänger macht mit seiner Tour "So weit" Station im Norden. Nach Schwerin und Bremen kommt er nun nach Braunschweig und Hannover.

von Uli Kniep

Es war eine musikalische und bebilderte Zeitreise zurück zu den Anfängen einer über 50-jährigen Karriere. Peter Maffay lieferte in zweieinhalb Stunden einen beeindruckenden Querschnitt seines riesigen Repertoires: vom Schlager "Du" über Hits wie "Eiszeit" bis zu drei noch unveröffentlichten Songs aus einem kommenden neuen "Tabaluga"-Album.

Seine Fans in Bremen waren glücklich, Maffay und seine achtköpfige hervorragende Band nach zwei Jahren Zwangspause wieder zu sehen. Die Stimmung in der Arena hätte besser nicht sein können. Die Erleichterung nach dem Lockdown war Publikum und Aktiven deutlich anzumerken. Das bestätigte auch Peter Maffay: "Der gordische Knoten ist zerschlagen."

VIDEO: Peter Maffay feiert 50-jähriges Bühnenjubiläum in Schwerin (3 Min)

Vor allem möchte Peter Maffay sein 50-jähriges Bühnen-Jubiläum und seinen 73. Geburtstag mit seinen Fans am 30. August in Braunschweig auf der großartigen Bühne, die in Gitarrenform gestaltet ist, feiern: "So wie sich das gehört: Das ist Rock'n'Roll!".

Neben den Songs und Soli kam auch Maffays Moderation gut an. Immer wieder erinnerte er an die Missstände in der Welt: von der drohenden Klimakatastrophe bis zur Bedrohung des Weltfriedens. So lautet die Empfehlung der Bremer an die Fans in Braunschweig und Hannover: "Hingehen!".

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Matinee | 29.08.2022 | 10:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop