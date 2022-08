Helge Schneider in Hamburg: "Das zieht im Schritt" Stand: 26.08.2022 10:01 Uhr Helge Schneider steht für absurde Witze, Jazzmusik und instrumentale Vielfalt. All das hat der Musiker und Entertainer in Hamburg beim Stadtpark Open Air auch abgeliefert. Beitrag anhören 3 Min

von Franziska Storch

"Schon nach 20 Minuten hatte ich Lachmuskelschmerzen", sagt eine Besucherin und lacht erneut. Die Texte von Wurstfachverkäuferin, Katze Klo oder Meisenmann sind absurder Humor pur. An diesem Abend überrascht Helge Schneider im Hamburger Stadtpark bei den Klassikern mit neuen Zeilen, auch bei dem Lied "Wurstfachverkäuferin".

Aus Hufgeklapper wird kurz Jingle Bells. Helge Schneider wechselt fließend in der Musik und zwischen Instrumenten: von Klavier über Bass, Trompete, Saxofon, Vibrafon, Melodica, Mundharmonika, und Bongos bis hin zum Schlagzeug. Manchmal humorvoll gespielt. Zum Beispiel wenn Helge Schneider am Flügel das rechte Bein verrenkt und mit dem Fuß die hohen Tasten spielt. "Das zieht im Schritt", sagt er leise.

Stargast Otto Waalkes beim Helge Schneider Konzert

Überraschungsgast im Publikum ist der Komiker und Musiker Otto Waalkes: "Natürlich bin ich ein großer Helge-Fan. Das ist ja wohl klar. Ein Virtuose auf allen Instrumenten, sprachlich, musikalisch, und einfach bewundernswert." Helge Schneiders Gefährten runden den Abend ab. An der Gitarre spielt Sandro Giampietro hervorragend Jazz.

Der betagte internationale Ausdruckstänzer Sergej Gleitman mit dem langen Vollbart trägt Schwarz und dazu orangefarbene Socken. Zu "Der Meisenmann" rudert er mit den Armen wie im Flug. Ein anderes Mal zeigt er Turnübungen: Rolle vorwärts, Rolle rückwärts, Kerze. Zwischendurch serviert er Helge Schneider Pfefferminztee. "Eigentlich bringt Bodo den Tee", sagt Schneider. "Wir wissen nicht, was mit Bodo passiert ist. Ich vermute er ist im Gitarrenkasten. Ich vermute, Bodo ist am 'Bootssteg' geblieben." Bodo's Bootssteg ist ein Lokal direkt an der Außenalster in Hamburg. Absurder Humor liegt in der Luft.

Sahnehaube mit Grinsen

Die Sahnehaube bei diesem Konzert sind die Mimik und Gestik von Helge Schneider, wie beim Song "Telefonmann". Das Publikum war am Ende mehr als begeistert: "Es war ein wunderschöner, unvergesslicher Abend. Ich bekomm mein Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Helge ich liebe dich."

