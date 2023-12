Ohne Stimme, ohne Oberteil, ohne Manieren - Skandale im Pop Stand: 20.12.2023 06:00 Uhr Der Film "Girl You Know It's True" erzählt die Geschichte des Pop-Duos Milli Vanilli. Der "Skandal" wirkt heute eher wie ein Skandälchen: Die beiden Sänger und Tänzer waren "nur" Tänzer - und sagen ihre Songs nicht selbst. Ein Blick auf Skandale in der Popwelt.

von Daniel Marques

Die turbulente Geschichte um Milli Vanilli war nicht der erste und auch nicht der letzte Skandal der Musik- und Popwelt. Oft geht es um politische Aussagen, Beleidigungen und natürlich immer wieder auch um Sex.

Je t'aime: Skandal um Jane Birkin und Serge Gainsbourg

Ob er und Jane Birkin im Studio denn nun wirklich Sex hatten bei der Aufnahme von "Je t'aime … moi non plus" wurde Serge Gainsbourg mal gefragt. Natürlich nicht, antwortete er, dann wäre es keine Single, sondern eine Langspielplatte geworden. Ganz so entspannt sehen das die Radiosender 1969 nicht. Obszön sei das Lied. Viele wollen es nicht spielen. Dafür wird die Single dann aber millionenfach gekauft.

Anders als "Frankie goes to Hollywood". Textzeilen wie "When You Want to Suck on it", wenn du daran lutschen willst, sind der BBC 1983 zu sexuell, zu schwul. Der Song wird trotzdem ein Hit für die Ewigkeit. Gerade Homosexualität regt bis heute viele auf, auch gespielte - wie der Kuss zwischen Madonna, Britney Spears und Christina Aguilera bei einer Preisverleihung 2003.

Britney Spears' Ex-Freund Justin Timberlake sitzt damals im Publikum, die Kameras zeigen ihn wenig amüsiert. Er selbst setzt skandaltechnisch ein paar Monate später noch einen drauf, als er beim Superbowl Janet Jacksons rechte Brust entblößt, ob geplant oder aus Versehen ist umstritten.

Skandale in der deutschsprachigen Popgeschichte

In der deutschsprachigen Welt sorgen gleich mehrere Songs von Falco für Kopfschütteln. Vor allem aber "Jeanny". Man kann aus dem Text durchaus eine Vergewaltigung raushören.

Und du hast gesagt, "Mach mich nicht an"/Aber du warst durchschaut /Augen sagen mehr als Worte / Du brauchst mich doch, hm? Songzitat

Diverse Sender, auch der NDR, weigern sich den Song zu spielen. Falco nimmt noch zwei Fortsetzungen auf. Bis heute ist der Song nicht über alle Zweifel erhaben.

Richtiggehend aus der Mode ist "Die fette Elke" von den Ärzten. Was mal lustig gemeint war, geht heute gar nicht mehr. Deswegen kündigte Lead-Sänger Farin Urlaub an, dass die Band den Song nicht mehr spielen wird.

Anders als DJ Robin und Schürze. Ihr Song "Layla" ist 2022 ein Riesenhit.

Ich hab n Puff und meine Puffmama heißt Layla, sie ist schöner, jünger, geiler, Layla. Songzitat

Blanker Sexismus sagen die einen, Party, sagen die anderen. Über den von Flensburg bis Konstanz debattiert wird. Auf der Kieler Woche singt sogar Ministerpräsident Daniel Günther den Song mit.

Wer profitiert vom Skandal?

1992 tritt Sinead O'Connor in der Comedy Show Saturday Night Live auf. Dabei zerreißt sie ein Bild von Papst Johannes Paul II. Damit habe sie gegen den Missbrauch in der Katholischen Kirche protestieren wollen, der auch ihr widerfahren sei, sagt sie später.

Skandale in der Musikwelt gab es schon immer. In den 50ern war es der Hüftschwung von Elvis Presley, heute "Layla". Eins haben alle Skandale übrigens gemeinsam. Die entsprechenden Songs waren Hits und die Künstlerinnen und Künstler bleiben unvergessen.

