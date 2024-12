Night of the Proms im Norden: Popsongs im opulenten Gewand Stand: 10.12.2024 07:15 Uhr "Das Beste aus 300 Jahren Popmusik": So titelt die Night of the Proms 2024. Wie immer teilen sich internationale Popkünstler mit Chor und Orchester die Bühne. Hamburg, Bremen und Hannover sind die Stationen im Norden.

von Uli Kniep

Seit 1994 bringen die Nights of the Proms jedes Jahr eine überraschende Mischung aus klassischer Musik und Pophits bekannter internationaler Künstler auch nach Norddeutschland. Veranstalter Dirk Hohmeyer hätte vor 30 Jahren nicht gedacht, eine so langlebige Konzertreihe auf die Beine stellen zu können: "Ich weiß noch, wie wir alle Angst hatten, ob das deutsche Publikum annehmen würde, dass wir Klassik und Pop zusammen auf der Bühne spielen."

Max Giesinger: Neues Soundgewand für seine Hits

In diesem Jubiläumsjahr stehen außer dem obligatorischen Antwerp Philharmonic Orchestra und dem Fine Fleur Chor die englische Cutting Crew und der deutsche Max Giesinger auf der riesigen Bühne. Wie alle Künstler schwärmt er von den opulenten Arrangements, die seine Hits in einem vollkommen neuen Soundgewand erklingen lassen: "Krass, was die Streicher und Bläser aus unseren Nummern machen", findet Giesinger.

Eurythmics-Star Dave Stewart mit Vanessa Amorosi

Hauptattraktion der zweieinhalbstündigen Show ist in diesem Jahr der englische Komponist und Produzent Dave Stewart: Der Mitbegründer der Eurythmics hat mittlerweile mit dem Segen von Annie Lennox die australische Sängerin Vanessa Amorosi an seiner Seite. Gemeinsam präsentieren sie Hits wie "Sweet Dreams", "There Must Be An Angel" und "Here Comes The Rain Again".

Weltstar Stewart ist seinerseits begeistert von der Musikerfamilie, die sich während der mehrwöchigen Tournee zusammenfindet. So berichtet Stewart von einer gemeinsamen Session in der Garderobe: "Ich habe Gitarre gespielt, während die anderen zehn Stücke gesungen haben. Und wir alle hatten einige Longdrinks."

Von Newcomer Louis Philippson bis zu Altmeister Shaggy

Zur TikTok-Generation gehört der erst 20-jährige Pianist Louis Philippson aus Mühlheim an der Ruhr. Er vereint klassische und zeitgenössische Musik mit unglaublicher Leichtigkeit und ist die Neuentdeckung in diesem Jahr, während der Jamaikaner Richard Burell alias Shaggy bereits vor genau 20 Jahren bei den Nights of the Proms mitgewirkt hat.

So werden sich auch in dieser Adventszeit wieder Verdi und Tschaikowski mit Reggae und Pop vereinen, während Starship-Sänger Mickey Thomas und Partnerin Chelsea konstatieren: "We Built This City On Rock 'n' Roll".

Weitere Informationen Night of the Proms 2024 Erleben Sie die Night of the Proms 2024: Shaggy, Dave Stewart (Eurythmics) und Max Giesinger sind dabei. NDR 1 Niedersachsen präsentiert die Show in Hannover. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Kulturspiegel | 10.12.2024 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Rock und Pop