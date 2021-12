Musicals in Hamburg: Die Show-Highlights der Hansestadt Stand: 05.12.2021 06:00 Uhr "Der König der Löwen", "Die Eiskönigin", "Wicked", "Das Tina Turner Musical" - viele Musicals sind in Hamburg zu sehen. Was läuft wo, worum geht es? Ab welchem Alter ist es geeignet? Eine Übersicht.

Hamburg ist Musicalstadt. Unter Prä-Pandemiezuständen besuchten jedes Jahr mehr als zwei Millionen Besucherinnen und Besucher die vielen verschiedenen Produktionen in der Hansestadt. Hier haben ganze Generationen "Cats", "Das Phantom der Oper" und den "König der Löwen" erlebt. Für einige Musical-Produzenten rangiert die Hansestadt damit direkt hinter New York und London. Hamburg hat tradierte Bühnen wie das Stage Theater Neue Flora mit 1.800 Sitzplätzen, gebaut 1990, wo etwa "Das Phantom der Oper" und "Cats" beheimatet waren. Außerdem gibt es kleinere Bühnen wie - und seit mehr als 15 Jahren die eigens gebauten Musical-Bühnen am Ufer der Elbe, mit 2.000 Sitzplätzen für den "König der Löwen" - und Blick auf die Hamburger Skyline mit Michel, Hafen und Elbphilharmonie sowie seit 2014 das Stage Theater an der Elbe mit 1.800 Sitzplätzen. Für die Hansestadt gelten in allen Musicals seit dem 29. November 2021 in Hamburg die 2-G-Bedingungen.

Wo laufen große und kleine Produktionen wie "Die Eiskönigin" und "Wicked - Das Musicals" aktuell in der Metropole - und worum geht es da? Eine Übersicht.

"Der König der Löwen" - 20 Jahre Klassiker im Stage Theater an der Elbe

Mehr als 13 Millionen Fans haben das Musical "Der König der Löwen" seit dem 2. Dezember 2001 gesehen, das am 2. Dezember nun 20 Jahre in Hamburg feiert. Die Serengeti-Geschichte handelt vom Löwen-König Mufasa, seinen Sohn Simba und dessen eifersüchtigen Bruder Scar. Das Musical "Der König der Löwen" im Stage Theater am Hafen ist geeignet ab drei Jahren. Die Aufführung dauert 170 Minuten (mit Pause).

"Die Eiskönigin" - Erste deutschsprachige Version des Disney-Musicals im Stage Theater

2018 hat das Musical "Frozen" am Broadway Premiere gefeiert, im September 2021 auch im Londoner West End. Am 8. November öffnet nun das Stage Theater an der Elbe seine Tore zum (vereisten) Reich Arendelle. Das Musical adaptiert den erfolgreichen ersten Animationsfilm "Die Eiskönigin" von Jennifer Lee und Chris Buck mit Songs von Kristen Anderson-Lopez und Robert Lopez. In Hamburg muss Prinzessin Elsa (Sabrina Weckerlin) lernen, mit ihren magischen Eiskräften umzugehen - denn sie hat mit ihren unkontrollierten Kräften das Königreich in eine Eislandschaft verwandelt. Ihre Schwester Anna (Celena Pieper) ihr dabei helfen. Bei den Abenteuern in Arendelle sind natürlich die Gefährten Kristoff, Schneemann Olaf und Rentier Sven mit von der Partie. Das Musical "Die Eiskönigin" am Stage Theater an der Elbe ist geeignet ab drei Jahren, dauert 150 Minuten mit Pause.

"Tina - Das Musical" - Hommage an die Queen of Rock im Stage Operettenhaus

Tina Turners Stimme ist unverwechselbar und ihre Shows sind legendär. Ein halbes Jahrhundert hat die Sängerin Rock-Geschichte geschrieben, mit zahlreichen Nummer 1-Hits und Chartplatzierungen wie "Simply The Best", "Private Dancer" oder "We Don´t Need Another Hero". "Simply The Best" erzählt nun mit Live-Musik das bewegte Leben von Tina Turner nach: Von ersten Erfolgen, der harten Zeit mit einem drogensüchtigen und gewalttätigen Ehemann, dem Scheitern einer großen Liebe und Tinas Neuanfang und erneuten Aufstieg. Eine Hommage an die Ausnahmekünstlerin, gespielt und gesungen von Aisata Blackman. Das Musical "Tina - Das Musical" im Stage Operettenhaus ist geeignet ab 12 Jahren, dauert etwa 180 Minuten mit Pause. Es läuft bis zum 31. Juli 2022.

"Wicked - Die Magie zwischen Gut und Böse" - Hexengeschichte im Stage Theater Neue Flora

"Wicked" handelt von den ungleichen Hexen Elphaba und Glinda. Es erzählt die magische Vorgeschichte von "Der Zauberer von Oz" und läuft seit 2003 in New York und London. Weltweit haben es nach Stage-Angaben bereits mehr als 60 Millionen Zuschauer gesehen, die deutschsprachige Erstaufführung gab es 2007 im Palladium Theater in Stuttgart. Für Hamburg hat der britische Regisseur Lindsay Posner mit einem modernen Bühnenbild und neu designten Kostümen eine frische Version geschaffen. Die Hauptrolle der grünen Hexe Elphaba wird von Vajèn van den Bosch verkörpert. Die niederländische Sängerin begeisterte zuletzt das Publikum im Musical "Paramour" in Hamburg. "Ich bin wirklich stolz auf diese großartige Rolle", sagte die Sängerin. Die blonde Hexe Glinda spielt Jeannine Wacker. Beide Hexen verlieben sich in den gut aussehenden Prinzen Fiyero, gespielt vom Niederländer Naidjim Severina. Das Musical "Wicked - Das Musical in Hamburg" im Stage Theater Neue Flora ist geeignet für Kinder ab 6 Jahren, dauert etwa 180 Minuten mit Pause. Läuft bis 24. April 2022.

"Heiße Ecke" - Musical auf St. Pauli

Theaterchef Corny Littmann und sein Team haben Hamburgs schillerndstem Stadtteil ein Denkmal gesetzt, das schon 2,5 Millionen Zuschauer begeisterte und damit eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Musiktheaterproduktionen ist. Jeden Abend schlüpfen die neun Darstellerinnen und Darsteller in über 50 Rollen und entführen in eine temporeiche Show rund um 24 Stunden am Kiez-Imbiss "Heiße Ecke": Derbe Schnacks und zu Herzen gehende Geschichten, wunderbare Stimmen und großartige Songs in einer mitreißenden Inszenierung, die den ganz normalen Wahnsinn rund um die Reeperbahn zeigt - das alles ist "Heiße Ecke". Das Musical im Schmidts Tivoli ist eine 2G-Veranstaltung und läuft etwa 150 Minuten mit Pause. Es ist geeignet für Jugendliche ab etwa 14 Jahren.

"We Will Rock You" - Queen-Musical vom 21. bis 26. Dezember in Barclays Arena

"We Will Rock You" ist ein Welterfolg: Bisher sahen mehr als 15 Millionen Fans die musikalische Komödie, die die Klassiker von Queen feiert. Von "Bohemian Rhapsody" über "Killerqueen" bis hin zu "We are the Champions" werden im Musical die größten Songs der Band spektakulär inszeniert. Die Show kommt für sieben Termine im Dezember nach Hamburg in die Barclays Arena. In der Produktion in der 50 Jahre entfernten Zukunft geht es um Rebellen, die gegen das Gleichförmige aufbegehren und nicht mehr dieselbe computergenierte Musik hören wollen - denn Instrumente sind verboten und Rockmusik vergessen. Doch die Bohemians kämpfen für die Freiheit. Geschrieben wurde "We Will Rock You" von Ben Elton. Die Queen-Mitglieder Brian May und Roger Taylor sind als Musical Supervisor an der Produktion des Musicals beteiligt. Darin werden die Songs, wie im Original, auf Englisch gesungen, die Dialoge jedoch auf Deutsch gesprochen. "We Will Rock You" - Queen-Musical vom 21. bis 26. Dezember 2021 in Barclays Arenas, Dauer etwa 135 Minuten mit Pause, geeignet ab 6 Jahren.

"Mamma Mia!" und "Hamilton": Ausblick auf September 2022 in Hamburg

Zwei Musicals kehren zurück beziehungsweise feiern erstmal Premiere in der Hansestadt: Im Spätsommer 2022 kehrt "Mamma Mia!" in die Neue Flora zurück: ab dem 13. September. Und erstmals wird "Hamilton" voraussichtlich ab 30. September 2022 (mit Previews ein paar Tagen vorab) im Operettenhaus Hamburg zu sehen sein - das Erfolgsmusical von Lin Manuel Miranda vom Broadway, das seit 2021 auch in London zu erleben ist.

