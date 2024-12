"Kids in meinem Alter"-Tour: Deichkind spielt Konzerte im Norden Stand: 16.12.2024 18:00 Uhr "Krawall und Remmidemmi" im Norden: Auf ihrer "Kids in meinem Alter"-Tour spielt die Hamburger Band Deichkind ("Leider geil") am Dienstag in Kiel. Danach haben die Hamburger Konzerte in Rostock, Braunschweig und Bremen geplant.

Die Band Deichkind ist ein Phänomen: Angefangen hat das Musikerkollektiv mit Hip-Hop. Mittlerweile begeistert es eher als Gesamtkunstwerk die Massen: mit einer Mischung aus Dada-Techno, plakativen Titelzeilen wie "Arbeit nervt" und vor allem überbordend bunten Bühnenshows. Bereits im letzten Jahr ist Deichkinds Album "Neues vom Dauerzustand" erschienen, mit dem die Band immer noch live unterwegs ist.

Treibende Elektrobeats, tolle Bühnenshows

Auftritte von Deichkind sind ein rauschhaftes Spektakel aus treibenden Elektrobeats, absurdem Humor und visuell überwältigenden Bühnenshows, die das Publikum oft genug in einen ekstatischen Partyrausch versetzen. Auf ihrer "Kids in meinem Alter"-Tour spielt Deichkind jetzt Konzerte im Norden.

Deichkind Konzerte im Norden - die Termine 2024

am 17. Dezember in Kiel, Wunderino Arena

am 18. Dezember in Rostock, Stadthalle

am 19. Dezember in Braunschweig, Volkswagen-Halle

am 21. Dezember in Bremen, ÖVB Arena

Die nächste Chance, die Hamburger live im Norden zu sehen, kommen in der Festival-Saison 2025: Deichkind spielen am 28. Juni 2025 beim Open R Festival in Uelzen und beim Deichbrand-Festial in Cuxhaven (17. bis 20. Juli 2025).

