Gerade noch gerettet: Jan Delays Theater-Party in Braunschweig Stand: 24.06.2023 08:40 Uhr Der Hamburger Hip-Hop-Musiker Jan Delay hat am Freitag mit seiner Band Disko No. 1 das Staatstheater in Braunschweig gerockt. Fast wäre das Konzert wegen des Unwetters ins Wasser gefallen, denn Teile des Hauses waren überflutet worden.

von Max von Schwartz

So eine Party hat das altehrwürdige Staatstheater in Braunschweig mit seinen mehr als 150 Jahren wahrscheinlich noch nie erlebt. Jan Delay bringt dort mit seiner Band Disko No. 1 das Theaterparkett wortwörtlich zum Vibrieren. Keinen der gut 950 Gäste hält es während der Show auch nur eine Minute auf den Sitzen, selbst auf den Rängen wird gehüpft, getanzt und gefeiert.

Jan Delay und Disko No. 1 bringen Afrobeats und Funk nach Braunschweig

Mit seiner gewohnt lässig-norddeutschen Art und seiner markanten Stimme ist Jan Delay unverwechselbar. Was ebenfalls nicht fehlen darf: sein Hut und seine Sonnenbrille. Gepaart mit T-Shirt und Hose in Übergröße und einer silbernen Kette runden sie das klassisch-entspannte Outfit ab. Doch nicht nur das Äußere des Künstlers ist unverkennbar. Die von Afrobeats und Funk angehauchte Musik seiner Band ist nicht nur einzigartig, sondern auch mitreißend. So sorgen Trompete und Saxofon für Ska-Elemente, während der Chor seine gesamte stimmliche Power in die Soul-Parts legt.

Nächtlicher Trocken-Einsatz für Team des Staatstheaters

Die riesige Party im Theater wäre beinahe ins Wasser gefallen - und das wortwörtlich. Denn die Unwetter der vergangenen Tage hatten Bereiche des Staatstheaters überflutet. Nur dank eines nächtlichen Einsatzes zahlreicher Mitarbeiter konnte das Konzert stattfinden. Dafür bedankt sich Jan Delay auf der Bühne persönlich.

Der Trocken-Einsatz des Teams, um das Konzert zu retten, hat sich gelohnt. Jan Delay ist begeistert von der einzigartigen Atmosphäre des Theaters. Und auch dem Publikum hat der für ein Hip-Hop-Konzert eher ungewöhnliche Veranstaltungsort sehr gut gefallen. "Es war einfach viel persönlicher, man war viel dichter dran und hatte das Gefühl, es ist ein Privatkonzert", schwärmt eine Zuschauerin danach. Zum Sound sagt ein Fan: "Der Bass war so fett, das hat dieses Haus sicherlich noch nicht erlebt." Und ein anderer: "Würde ich jederzeit wieder machen, das war ein absolutes Highlight diese Saison!"

Und dieses Highlight wollte gar nicht zu Ende gehen. Gleich drei Zugabe-Blöcke gibt Jan Delay mit seiner Band, bevor sie unter langem, tosenden Applaus in die laue Braunschweiger Sommernacht verabschiedet werden.

