Stand: 08.07.2024 07:29 Uhr 39. Schleswig-Holstein Musikfestival gestartet

Der Festivalsommer ist am Abend mit dem 39. Schleswig-Holstein Musikfestival (SHMF) in der Musik- und Kongresshalle (MuK) in Lübeck eröffnet worden. Das NDR Elbphilharmonie Orchester mit dem Pianisten Emanuel Ax unter der Leitung von Dirigent Alan Gilbert spielten Mozart und Mahler. Die MuK war nahezu ausverkauft. Laut Intendant Christian Kuhnt soll dadurch klassische Musik nahbar und erlebbar werden. In diesem Jahr stehen beim SHMF bis zum 1. September mehr als 200 Konzerte in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Dänemark auf dem Programm.

