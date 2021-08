Fritzi Ernst zaubert sensibel und charmant Ohrwürmer Stand: 09.08.2021 15:19 Uhr Auf den ersten Blick wirkt Fritzi Ernst nicht so, als hätte sie gerade das Indie-Album des Jahres veröffentlicht. Aber genau das meint die Kritik von der "ZEIT". Grund genug, die 32 Jahre junge Frau besser kennen zu lernen. Ein Porträt.

von Kristina Bischoff

Am liebsten trägt sie Sweatshirts, Jogginghose und Turnschuhe. Fritzi Ernst mag es lässig - rund um die Uhr. Nicht nur ihr Stil wirkt bescheiden. Auch auf Komplimente reagiert sie von unaufgeregt bis anzweifelnd. Dass die Tochter aus einem Theologenhaushalt plötzlich im Alleingang das Indie-Album des Jahres gemacht haben soll, schiebt sie erst mal von sich weg. Obgleich sie zu ihrer Arbeit steht: "Ich weiß gar nicht, was ich darüber denken soll. Das ist schon sehr schmeichelhaft, andererseits bin ich auch nicht in den Popcharts."

Tragisch-komisch, hinein ins Rampenlicht

Dass es überhaupt zu ihrem ersten Album "Keine Termine" kommen konnte, ist an sich ein kleines Wunder. Denn bis vor zwei Jahren war Fritzi die eine Hälfte des kultigen Indie-Pop Duos "Schnipo Schranke", das sie zusammen mit ihrer Kollegin Daniela Reis ins Leben gerufen hatte. Kennengelernt haben sie sich auf der Musikhochschule in Frankfurt; Daniela Reis studierte Cello und Fritzi Ernst Flöte, dazu Klavier. Lust auf Klassik hatte keine der beiden. Stattdessen wandten sie sich der Popmusik zu. Bald kristallisierte sich ihr "Ding" heraus. Lebensthemen zu vertonen, die auf ihre Weise unverblümt, roh, minimalistisch und lustig den Nerv ihrer Generation treffen. Oft gesungen von Fritzi.

Neuorientierung für Fritzi Ernst nach Band-Auflösung

2019 löste Reis das Duo auf, unter anderem, um mit ihrem Ehemann in einer neuen Formation zu spielen. Fritzi Ernst musste einen Umgang damit finden, aber packte es nicht sofort. Sie leidete an Depression und denkt fürs Erste nicht ans Musikmachen. Stattdessen begann sie eine Lehre zur Klavierbauerin. Umgeben von Instrumenten und versehen mit Verbindungen in die Kulturszene kam bald die erste Anfrage, wieder Musik zu machen.

"Ich habe Musik gemacht für ein Theaterstück von Leonie Böhm. In München, für die Kammerspiele. Und, ich habe nicht wirklich dafür was geschrieben, aber zwei Stücke von dem Album kommen dann auch in dem Stück vor. Auf jeden Fall habe ich deswegen wieder angefangen, mich hinzusetzen und über Text nachzudenken. Aber das Gefühl, dass ich wieder anfange, ein Album zu machen, hatte ich erst, als ich den Text zu "Ich flirte mit allen" geschrieben habe. Weil mir das Stück richtig gefällt. Und das hat mir dann das nötige Selbstvertrauen zurückgegeben."

Keine Termine und ganz allein

Anders als im Duo ist Fritzi Ernst nun auf sich zurückgeworfen. Was Vor- und Nachteile hat: "Wenn ich das im Alleingang mache, oder wenn ich mit Ted Gaier (ihr Produzent, Bassist der Punkband "Die goldenen Zitronen", Anm. d. Redaktion) im Studio bin, dann habe ich einfach mehr leeren Raum. Ich kann mir mehr Zeit geben. Ich kann mich kommen lassen. Und einfach warten, bis ich soweit bin."

Das wiederum dauert. Die ersten drei Tage im Studio sind derart schwierig, dass Fritzi kurz davor steht, das Projekt "Solo-Album" abzublasen: "Ich habe echt gedacht, ich krieg das nicht hin. Wir haben aber auch mit den Beats angefangen. Ich habe mit Ted gesprochen und gesagt, dass die Beats meine Baustelle sind. Worauf er meinte: Okay, dann fangen wir damit an! Denn normalerweise fange ich mit den Sachen an, wo ich mir schon sicher bin und dann am Ende mache ich das, wo ich noch nicht weiß, wie. Das war nicht meine Komfortzone!"

Als nächstes stehen die Klavierparts an. Da weiß Fritzi wieder, was sie zu tun hat. Trotzdem meint sie: "Ich bin auch jetzt überrascht, dass ich all die kleinen Sachen irgendwie hingekriegt habe, und dass das jetzt ein Album geworden ist".

Nach Veröffentlichung hagelt es Komplimente

Der Abschluss der Aufnahmen bedeutet, dass nun Menschen ihre Musik zu hören bekommen. Am 11. Juni 2021 erscheint das Album "Keine Termine". Die elf Songs, die von Freude und Depression, Alleinsein und Sehnen handeln und auch wieder minimalistisch arrangiert sind, finden schnell Freunde. Im Internet häufen sich Kommentare wie "Fritzi ist die bessere Hälfte von Schnipo". Rückmeldungen, die sie nahezu überrumpeln. "Ich fand das am Anfang erst mal irritierend, schon auch schön, aber auch sehr beängstigend. Jetzt gerade versuche ich einfach, mich darüber zu freuen. So nach dem Motto: Oha! Alle finden es gut, was soll ich nur machen?", sagt sie in tragischem Ton und lacht dann darüber.

Wieder mit Freunden auf der Bühne

Trotz Corona spielt Fritzi Ernst im Sommer erste Termine. Dafür hat sie eine vierköpfige Band zusammengestellt. Allesamt Freunde, die dazu ein Instrument spielen. So, als ob es wichtiger wäre, dass auf der Bühne ein gutes menschliches Miteinander herrscht, ehe überhaupt ein Ton erklingt. "Ich habe einen Freund dabei, der Kontrabass spielt und auch die Streicher auf dem Album gemacht hat. Dazu eine Freundin, die E-Bass spielt, dann ein Schlagzeuger. Und dann ist Danika dabei, die das Artwork für das Album gemacht hat. Die ist nicht so richtig Musikerin. Ihr habe ich dann so Keyboard-Sachen beigebracht und Glockenspiel. Und sie singt dann auch mit."

Womöglich ist ihr dieser freundschaftliche Rückhalt wichtig. Denn Fritzi Ernst ist nunmal keine Rampensau, sondern eine junge Frau, die sich sachte an Situationen herantastet, die ihr und anderen am Ende großen Spaß bereiten können. Was gut mit einem Leben in Wohlfühlklamotten einhergeht.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 11.08.2021 | 15:20 Uhr