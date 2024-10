Europa-Tour: Lenny Kravitz kommt 2025 nach Hannover Stand: 22.10.2024 06:00 Uhr Im Rahmen seiner "Blue Electric Lights Tour 2025" kommt der Rock-Star auch in den Norden, genauer nach Hannover in die ZAG arena.

Lenny Kravitz hat auf seinen Social Media Kanälen bekanntgegeben, dass ihn seine "Blue Electric Lights Tour 2025" auch nach Europa führen wird. In Deutschland wird er fünf Konzerte spielen - allesamt im März: Zum Auftakt geht es nach München in die Olympiahalle (7. März). Es folgen weitere Konzerte in der Berliner Uber-Arena (14. März), Düsseldorf (16. März, PSD Dome), Mannheim (17. März, SAP Arena) und Hannover (20. März, ZAG Arena). Der Vorverkauf für die Tickets beginnt am 22. Oktober 2024.

Die Tour zum Album "Blue Electric Lights"

Seine Tour basiert auf seinem aktuellem Album "Blue Electric Light". Darauf sind besonders die Texte überzeugend. Kravitz ruft zu mehr Weltoffenheit, Empathie und Positivismus auf, ebenso den negativen Zeitgeist, populistische Propaganda und verhärtete Fronten durch Liebe zu überwinden. Aber auch das alltägliche Leben zu genießen - mit einer gesunden Portion Hedonismus und Sex. "Das Album hat etwas Feierliches. Im Sinne von: Es ist sehr positiv, lustig und fühlt sich gut an - weil es das ist, was mir liegt und was ich am Besten kann. Ich bin hier einfach ich selbst", sagt Kravitz.

Die Fans können sich freuen, denn der Rockstar hat viel vor: "Ich bin mir sicher, dass ich einige Jahre unterwegs sein werde. Denn: Ich will auf der ganzen Welt auftreten. Das ist zwar anstrengend, aber auch die Gelegenheit, mit all den Menschen zusammenzukommen, die mir und meiner Musik ein Leben geben. Ohne sie, wäre ich nicht hier. Und es ist immer toll, neue Songs zu spielen."

Alle Konzerttermine seiner Europa-Tour in der Übersicht

22. Februar 2025: Lyon (Frankreich) – LDLC Arena

24. Februar 2025: Nantes (Frankreich) – Zenith Metropole

28. Februar 2025: London (Vereinigtes Königreich) – OVO Arena Wembley

4. März 2025: Amnéville (Frankreich) – GALAXIE

6. März 2025: Zürich (Schweiz) – Hallenstadion

7. März 2025: München (Deutschland) – Olympiahalle

9. März 2025: Wien (Österreich) – Wiener Stadthalle

12. März 2025: Prag (Tschechische Republik) – O2 Arena

14. März 2025: Berlin (Deutschland) – Uber Arena

16. März 2025: Düsseldorf (Deutschland) – PSD Bank Dome

17. März 2025: Mannheim (Deutschland) – SAP Arena

20. März 2025: Hannover (Deutschland) – Zag Arena

22. März 2025: Kopenhagen (Dänemark) – Royal Arena

24. März 2025: Amsterdam (Niederlande) – Ziggo Dome

26. März 2025: Antwerpen (Belgien) – Sportpaleis

29. März 2025: Paris (Île-de-France) – La Défense Arena (mit Richard Ashcroft)

31. März 2025: Bologna (Emilia-Romagna) – Unipol Arena

1. April 2025: Mailand (Italien) – Unipol Forum

3. April 2025: Marseille (Frankreich) – Le Dôme De Marseille

4. April 2025: Nizza (Frankreich) – Palais Nikaia

6. April 2025: Madrid (Spanien) – WiZink Center

8. April 2025: Lissabon (Portugal) – Meo Arena

10. April 2025: A Coruña (Spanien) – O Gozo Festival - El Coliseo

12. April 2025: Pamplona (Spanien) – Navarra Arena

14. April 2025: Bordeaux (Frankreich) – Arkea Arena

