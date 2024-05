Neues Lenny-Kravitz-Album: Gesunde Portion Hedonismus und Sex Stand: 24.05.2024 13:46 Uhr In den vergangenen sechs Jahren hat sich der gebürtige New Yorker vor allem als lebendes Gesamtkunstwerk betätigt. Jetzt veröffentlicht er wieder Musik: "Blue Electric Light" ist sein zwölftes Album.

von Marcel Anders

Lenny Kravitz kann einem leidtun. Da veröffentlicht er das erste Album seit 2018, doch alles, was die Medien interessiert, ist die kommende Hochzeit seiner Tochter Zoey mit Hollywood-Star Channing Tatum. "Ich liebe und respektiere ihn sehr. Channing und ich haben eine innige Verbindung. Was auch für seine Eltern gilt - wir sind eine große Familie. Und ich bin froh, jemanden zu kennen, der so toll ist. Denn das ist er", erzählt er dann brav in einen der wenigen Interviews, die er zu dem neuen Album gibt.

"Das Album hat etwas Feierliches"

Auch nach seinem Waschbrettbauch, seiner veganen Diät und seinem Liebesleben wird er viel gefragt. Dabei enthält "Blue Electric Light" einige der stärksten Songs in Kravitz' 35-jähriger Karriere.

Besonders überzeugend: die Texte. Kravitz ruft zu mehr Weltoffenheit, Empathie und Positivismus auf. Dazu, den negativen Zeitgeist, populistische Propaganda und verhärtete Fronten durch Liebe zu überwinden. Aber auch das alltägliche Leben zu genießen - mit einer gesunden Portion Hedonismus und Sex. "Das Album hat etwas Feierliches. Im Sinne von: Es ist sehr positiv, lustig und fühlt sich gut an - weil es das ist, was mir liegt und was ich am Besten kann. Ich bin hier einfach ich selbst", sagt Kravitz.

Aufgenommen während des Corona-Lockdowns auf seiner Privatinsel in den Bahamas, hat Kravitz sämtliche Instrumente im Alleingang eingespielt - und sich richtig ausgetobt. Die zwölf Stücke pendeln zwischen Rock, Funk, Soul und Synthie-Pop und weisen Anleihen bei Prince, David Bowie, Led Zeppelin oder Sly & The Family Stone auf: Sie sind mal hart, mal poppig oder balladesk. So, wie man es von Kravitz erwartet. "Ich schätze mich glücklich, dass ich mich nach all den Jahren immer noch frisch, hungrig und inspiriert fühle. Wie damals, als ich angefangen habe. Da hat sich nichts geändert - es ist sogar noch intensiver geworden", sagt er.

Zwei Tage nach Veröffentlichung von "Blue Electric Light", am 26. Mai, wird Lenny Kravitz 60 - ein Alter, das man ihm weder ansieht noch anhört. Den durchtrainierten Körper presst er immer noch in schwarzes Leder und trägt wildwuchernde Dreadlocks zu angewachsener Sonnenbrille. Eine coole Socke - mit gelungenem Musik-Comeback und einer Tour, die am 23. Juni in Hamburg startet.

Kravitz will jahrelang auf Tour sein

"Ich bin mir sicher, dass ich einige Jahre unterwegs sein werde. Denn: Ich will auf der ganzen Welt auftreten. Das ist zwar anstrengend, aber auch die Gelegenheit, mit all den Menschen zusammenzukommen, die mir und meiner Musik ein Leben geben. Ohne sie, wäre ich nicht hier. Und es ist immer toll, neue Songs zu spielen."

